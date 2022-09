Razzia in Rheinberg : Ermittler finden Schusswaffe und Equipment für Hanfplantage

Rheinberg Bei einer Razzia, die die Polizei Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen durchgeführt hat, spielte auch Rheinberg eine Rolle. Hier sind ebenso wie in Essen, Gelsenkirchen, Langenfeld und Heinsberg Gebäude und Anlagen durchsucht worden.

Dabei habe umfangreiches Beweismaterial für ein Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Menge sichergestellt werden können. Zudem wurden vier Personen festgenommen, drei davon aufgrund von im Voraus erwirkten Haftbefehlen. Eine vierte Person sei zwischenzeitlich dem Haftrichter vorgeführt worden; auch insoweit sei Untersuchungshaft angeordnet worden. In Essen haben die Kriminalbeamten nach Angaben der Polizei knapp 80 Kilogramm Marihuana sowie knapp 70.000 Euro Bargeld sichergestellt. Auf eine Marihuana-Plantage, dessen knapp 40 Kilogramm schwerer Ertrag bereits abgeerntet und vor Ort zum Trocken aufgehängt worden war, trafen die Polizisten in Heinsberg. In Rheinberg entdeckten sie eine scharfe Schusswaffe sowie umfangreiches Equipment für den Aufbau einer neuen Hanfplantage; beides sei sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. In Rheinberg sei allerdings niemand festgenommen worden. Die Ermittlungen richten sich gegen eine Tätergruppe, die aus Deutschen und Tatverdächtigen aus verschiedenen Staaten des westlichen Balkans besteht. Die Ermittlungen dauern an.