Ein Jahr Krieg in der Ukraine In diesen NRW-Städten finden Friedensdemonstrationen statt

Köln · Zum Jahrestag des Krieges in der Ukraine steht auch Nordrhein-Westfalen im Zeichen des Friedens. In vielen Städten in der Region finden Friedensdemos oder Kundgebungen statt. Alle Infos dazu finden Sie hier.

23.02.2023, 15:39 Uhr

Ein Mann trägt während einer Demonstration gegen den russischen Angriff auf die Ukraine Luftballons in den Farben der Ukraine. In NRW finden in den nächsten Tagen mehrere Demonstrationen statt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Vor einem Jahr begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Zahllose Menschen haben seitdem ihr Leben verloren, sind auf der Flucht oder stehen vor dem Nichts. In welchen NRW-Städten Demonstrationen stattfinden, lesen Sie im Folgenden. Demonstration und Konzert in Köln In Köln hat das Blau-Gelbe Kreuz am Freitag zu einer Demonstration unter dem Motto „Ein Jahr russische Invasion. Gemeinsam für die freie Ukraine und ein friedliches Europa“ aufgerufen. Ministerpräsident Hendrik Wüst wird gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Landeskabinetts teilnehmen und ein Grußwort sprechen. Los geht es um 19 Uhr auf dem Roncalliplatz. Zuvor ist ab 16 Uhr auf dem Heumarkt ein Solidaritätskonzert geplant. Unter anderem treten dort die Bläck Fööss, die Paveier, Björn Heuser, Microphone Mafia, die Lucky Kids, Mariana Sadovska, Rolly und Benjamin Brings, Stefan Knittler und JP Weber, Chanson Trottoir, BenjRose, und Zeltinger mit Dennis Kleimann auf. Demonstration in Essen In Essen lebende Ukrainerinnen und Ukrainer haben für Freitag ebenfalls eine Demonstration angekündigt. Es werden rund 400 Teilnehmer auf dem Burgplatz erwartet. Dort findet um 15.30 Uhr eine große Kundgebung statt. Auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen wird an der Demo teilnehmen. Friedenskette von Münster bis Osnabrück Das Friedensforum Münster möchte am Freitag mit einer Menschenkette bis nach Osnabrück ein Zeichen setzen. Zwischen 15 und 17 Uhr sollen die beiden Städte miteinander verbunden werden. Es fehlen jedoch noch einige Teilnehmer. Weitere Infos zur Friedenskette von Münster bis Osnabrück finden Sie hier. Demonstrationen in Bonn Am Freitag um 17 Uhr treffen sich unter dem Motto „Demo für den Frieden anlässlich des Jahrestags nach Kriegsbeginn“ nach Angaben des Veranstalters 150 Teilnehmer zu einer Auftaktkundgebung am Hofgarten, die sich im Anschluss bis etwa 20 Uhr durch die Stadt bewegen. Am Samstag findet eine weitere Kundgebung auf dem Münsterplatz statt. Beginn ist um 13 Uhr. Die Veranstaltung kann hier live auf Youtube verfolgt werden. Es werden sprechen: Dr. Margot Käßmann, ehemalige Ratsvorsitzende EKD, Tanja Banavas, Antikriegs-AG von Aufstehen Bonn, Andreas Buderus, Mendener Friedensinitiative.

(dtm)