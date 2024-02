Tier könnte über die Rheinbrücke gelaufen sein Wo ist der Wolf aus Rees geblieben?

So weit will Wilhelm Deitermann, Sprecher des zuständigen Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv), nicht gehen. Noch liege das Video der Behörde zur Auswertung nicht vor, sagte er am Freitag. Auch danach werde es einige Tage dauern, bis die Experten mit Sicherheit sagen könnten, ob es sich bei dem Tier in Rees um einen Wolf handelt.