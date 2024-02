Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Ukrainer in Neuss rechnen mit langem Krieg

Eindrucksvolle Bilder, aufgenommen vor Ort in der Ukraine mit dem Smartphone, wurden am Donnerstag beim Runden Tisch „Hilfe für die Ukraine“ in einem Kurzfilm vorgeführt. Man sieht Kindergartenkinder, die wie zu Weihnachten staunend ihre Geschenktüten entgegennehmen, oder Feuerwehrmänner, die sich über diesen unerwarteten Besuch aus Neuss freuen. Gruselig ist die Szene, als beim Ausladen des Lieferwagens in Frontnähe die Sirenen heulen.