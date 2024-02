Zwei Jahre Krieg in der Ukraine „Der einzige Schutz war ein weißes Blatt Papier“

Am 24. Februar 2022 startete Russland den Angriff auf die Ukraine. Weltweit sorgte das für Betroffenheit, viele solidarisierten sich mit den Menschen vor Ort. Auch in NRW entstand eine Welle der Hilfsbereitschaft. Der Kölner Rosenmontagsumzug fand im Schatten des Ereignisses nicht statt, stattdessen gab es eine große Friedensdemonstration, an der eine Viertelmillion Menschen teilnahmen. Es gab Spendenaktionen, Schweigeminuten und Solidaritätsbekundungen. Doch viele Menschen wollen mehr tun, wollten direkt helfen. Drei von ihnen erzählen, wie es ihnen heute geht.