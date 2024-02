Landeskriminalamt Deutlich mehr Angriffe auf Flüchtlinge in NRW

Die Zahl der politisch motivierten Angriffe auf Flüchtlinge und Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen ist so hoch wie seit 2016 nicht mehr. Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Düsseldorf gab es im vergangenen Jahr 242 solcher Straftaten, darunter 15 Gewaltdelikte mit 15 verletzten Personen. Im Vergleich zum Vorjahr mit 140 registrierten Straftaten war das ein Zuwachs von knapp 73 Prozent. 2016, im Jahr nach der Flüchtlingskrise mit einem großen Zuzug von Menschen aus dem Kriegsgebiet in Syrien, war die Zahl mit 292 politisch motivierten Straftaten gegen Flüchtlinge noch größer. Damals registrierten die Behörden 52 Gewalttaten mit 42 Verletzten. In den Folgejahren ging die Zahl dieser Delikte deutlich zurück. In den Jahren 2021 und 2022 mit Corona-Pandemie gab es nur 123 beziehungsweise 140 dieser Straftaten.