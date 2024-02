Messerattacke an Wuppertaler Schule Amoktäter könnte psychisch krank sein

Nach der Amoktat am Wuppertaler Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium konnten die vier leichtverletzten Schüler bereits am Donnerstagnachmittag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Drei Schülerinnen erlitten einen Schock, zwei von ihnen müssen weiter stationär behandelt werden, sagte am Freitagmittag Colin Nierenz, stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei Düsseldorf und Einsatzleiter, bei einer Pressekonferenz in Wuppertal. Der schwerverletzte mutmaßliche Täter, ein 17-jähriger Schüler, liegt noch im Krankenhaus. Gegen ihn soll laut ermittelndem Staatsanwalt Patrick Penders noch am Freitag Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen werden. Zudem gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Jugendlichen.