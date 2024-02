Krieg in der Ukraine Ukraine und Russland streiten bei UN-Sitzung zum Jahrestag des Krieges

Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben sich Vertreter beider Länder bei den Vereinten Nationen einen Schlagabtausch geliefert. „Russlands Ziel ist es, die Ukraine zu zerstören, und sie reden ziemlich offen darüber“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bei einer Sitzung der UN-Vollversammlung am Freitag in New York. „Der einzige Grund für diesen Krieg ist und bleibt Russlands Weigerung, das Existenzrecht der Ukraine anzuerkennen.“