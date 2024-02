Ukraine-Konflikt Alltag in der Ukraine – Trügerische Normalität im Kriegsgebiet

Es ist eine Szene, die etwas Unbeschwertheit in den Kriegsalltag bringt, wären nicht in der Ferne schwere Granaten in Raihorodok zu hören. Die ukrainischen Cousinen Nastya (l), 16, und Polina, 15, bringen am 2. Mai 22 ihren Müttern Blumen zum Geburtstag in der Oblast Donezk im Osten der Ukraine, Soldaten laufen lachend neben den Mädchen vorbei.