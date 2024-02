Krieg in der Ukraine Hunderte erinneren in Berlin an zweiten Jahrestag des russischen Überfalls

Zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns sind für Samstag deutschlandweit weitere Protestkundgebungen angekündigt, so in Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und Stuttgart. In der Hauptstadt sind am Samstag multireligiöse Friedensgebete geplant, so mit Bischof Christian Stäblein von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz in der Marienkirche am Alexanderplatz und mit orthodoxen Christen in der St.-Thomas-Kirche am Mariannenplatz.