Auf Einladung des EvB-Gymnasiums Wipperfürth Nach „GNTM“-Schock – Influencerin klärt über Cybermobbing auf

Was 14 Jahre lang ein Traum gewesen war, verwandelte sich mit der TV-Ausstrahlung der Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ zu einem unvorstellbaren Albtraum. Aufgrund schlimmster Anfeindungen im Netz musste Lijana Kaggwa sogar unter Polizeischutz gestellt werden. Denn die Beleidigungen und Verleumdungen durchdrangen regelrecht den Bildschirm und manifestierten sich vor der Haustür der jungen Frau. „In meinem Garten wurden Giftköder ausgelegt, um meinem Hund zu schaden. Meine Familie wurde bedroht. Man kannte meine tägliche Joggingroute und kündigten an, mich abzupassen, vergewaltigen und töten zu wollen“, erzählt Lijana Kaggwa am Donnerstagabend in der Alten Drahtzieherei aus. Gut 80 Eltern und andere Interessierte saßen fassungslos im Publikum. Was war passiert? Wie konnte es so weit kommen?