Demonstrationen erwartet AfD-Landesparteitag in Marl wählt am Samstag neuen Vorstand

Vincentz ist seit Februar 2022 Landeschef der NRW-AfD und führt auch die Landtagsfraktion an. Die rechtspopulistische AfD kam bei der Landtagswahl in NRW im Mai 2022 auf 5,4 Prozent. Umfragen sahen die AfD im bevölkerungsreichsten Bundesland zuletzt bei 13 bis 15 Prozent. Die AfD NRW hat nach Angaben eines Sprechers derzeit mehr als 7000 Mitglieder. Im Januar habe es 400 Eintritte gegeben – so viele wie in keinem Januar zuvor. Die Zahl der Austritte habe in dem Monat bei 30 gelegen.