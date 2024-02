Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Mit einem Bein hier und mit dem Herzen in der Heimat

Dennoch ist die Lebenssituation der Menschen aus der Urkaine in Mettmann häufig noch eine vorläufige. Die Kinder gehen zur Schule und in die Kita. Sie lernen aber auch via Computer in ihren alten, ukrainischen Klassen, hat Martin Sahler beobachtet. Den Unterricht geben mitunter Lehrerinnen, die ebenfalls ihr Heimatland verlassen mussten. Mit einem Bein stehen sie in Deutschland, mit dem Herzen sind sie immer noch in der Heimat, wo Väter und Ehemänner kämpfen.