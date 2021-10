Urteil zum Hambacher Forst : Stadt Kerpen soll doch in Berufung gehen

Kerpen Auf Anweisung des NRW-Bauministeriums soll die Stadt Kerpen im Rechtsstreit um die Räumung des Hambacher Forsts nun doch Berufung beantragen. Der Fall soll also doch vor das Oberverwaltungsgericht kommen. Das Gericht hat allerdings Zweifel, ob die Landesregierung in dieser Sache überhaupt weisungsbefugt ist.

Die Stadt Kerpen wollte diese Entscheidung zunächst anfechten und beantragte die Zulassung einer Berufung beim Oberverwaltungsgericht Münster . Am Dienstagabend votierte der Kerpener Stadtrat jedoch mit knapper Mehrheit dafür, darauf zu verzichten, also keine Berufung zu beantragen.

Eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts (OVG) zog allerdings am Donnerstag in Zweifel, ob die Landesregierung überhaupt berechtigt ist, der Stadt Kerpen in dieser Angelegenheit eine Weisung zu erteilen: „Das ist eine offene Rechtsfrage“, sagte Gudrun Dahme, Vorsitzende Richterin am OVG, unserer Redaktion.