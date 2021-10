NRW-Landtagswahl 2022 : Mona Neubaur führt Grüne in den Landtagswahlkampf

Düsseldorf Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben sich auf Mona Neubaur als Spitzenkandidatin für den Landtagswahlkampf 2022 verständigt. Die 44-Jährige führt die Partei in NRW seit sieben Jahren, seit 2018 zusammen mit Felix Banaszak.

