Große regionale Unterschiede : Jugendarbeitslosigkeit in NRW geht stark zurück

Düsseldorf Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken – besonders bei jungen Menschen. Die Jugendarbeitslosigkeit im Land liegt derzeit auf einem der niedrigsten Stände der vergangenen zehn Jahre.

„Die Aufholprozesse am Arbeitsmarkt gehen erfolgreich weiter“, betonte der Chef der Regionaldirektion NRW Torsten Withake am Donnerstag in Düsseldorf. „Seit März geht die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen stetig zurück.“ Die Herbstbelebung sei in diesem sogar etwas stärker ausgefallen als in den Vorjahren.