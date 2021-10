Großdemo am Sonntag : RWE setzt Abrissarbeiten in Lützerath vorerst aus

In diesem Jahr hat es in Lützerath bereits zahlreiche Demos gegeben – die am Sonntag soll die bislang größte sein. Foto: bauch, jana (jaba)

Erkelenz Mehrere Bündnisse rufen am Wochenende zum Protest am Tagebau Garzweiler auf. RWE wartet mit der Räumung des Ortes allerdings nun überraschend auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts.

Für den kommenden Sonntag haben Kohlegegner erneut zu einer Großdemonstration in Lützerath am Rand des Tagebaus Garzweiler II aufgerufen. Wie die Polizei Aachen auf Anfrage mitteilte, sei eine Demonstration mit bis zu 5000 Teilnehmern angemeldet. Zur Teilnahme haben unter anderem die Bündnisse „Lützerath bleibt“, „Alle Dörfer bleiben“ und „Fridays for Future“ aufgerufen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gehe man von einem friedlichen Protest aus: „Wir wollen uns so weit wie möglich aus der Demo raushalten und das Recht auf freie Meinungsäußerung zur Entfaltung kommen lassen.“ Allerdings sei es gerade durch die Teilnahme des Bündnisses „Ende Gelände“ nicht ausgeschlossen, dass es zu zivilem Ungehorsam und etwa einem Eindringen in den Tagebau kommt. „Das heißt aber noch lange nicht, dass die Demo unfriedlich wird“, sagte der Polizeisprecher. Aktivisten von „Ende Gelände“ hatten in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Demonstrationen Braunkohlebagger besetzt.

Ursprünglich gingen die Aktivisten davon aus, dass es bereits ab dem 1. November zur Räumung des Erkelenzer Dorfes kommen wird, inklusive des Hofs des „letzten Lützerathers“, Landwirt Eckhardt Heukamp. Eine Räumung in Lützerath wird allerdings nicht mehr in diesem Jahr erfolgen. Tagebaubetreiber RWE habe zugesagt, von der Besitzeinweisung, die dem Bergbaubetreiber Zugriff auf Grundstücke gibt, bis zum 7. Januar 2022 keinen Gebrauch zu machen, sagte ein Sprecher des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster am Mittwochnachmittag dem Evangelischen Pressedienst. Bis zum Ablauf dieser Frist werde das Gericht in Münster eine Entscheidung in den Eilbeschwerdeverfahren von Landwirt Heukamp und von Mietern aus Lützerath treffen, hieß es weiter. Im Rechtsstreit um den Erhalt des Bauernhofes hatte das Verwaltungsgericht Aachen Anfang Oktober Eilanträge (AZ: 6 L 418/21, 6 L 433/21) des Landwirts und der Mieter abgelehnt und die vorzeitige Besitzeinweisung bestätigt, die dem Bergbaubetreiber RWE Zugriff auf die Grundstücke gibt. Dagegen legten die Betroffenen Beschwerde beim OVG ein. Mit diesem Entgegenkommen von RWE bleibt dem OVG damit nun deutlich mehr Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.

Ungeachtet dessen haben „Fridays for Future“ und weitere Klimaschutz-Bündnisse unter anderem auf Twitter Menschen aus ganz Deutschland zur Teilnahme an der Demo aufgerufen. „Während Regierungen ab heute auf der Weltklimakonferenz in Glasgow um wirkungsvolleren Klimaschutz ringen, sollen hier in Deutschland unsere Dörfer für Braunkohle und unser Klima für Profite zerstört werden“, wird Alexandra Brüne aus Holzweiler von „Fridays for Future“ zitiert.

Als Redner auf der Demo werden unter anderem Vladimir Slivak, Träger des Alternativen Nobelpreises, die Klimaaktivistin Carla Reemtsma und der kolumbianische Steinkohle-Aktivist Juan Pablo Gutierrez erwartet. „Fridays for Future“ will von den Bahnhöfen Erkelenz, Aachen, Hochneukich und Köln-Ehrenfeld Shuttlebusse nach Lützerath einsetzen.