Rechtswidrige Räumung : Neuer Streit um Hambacher Forst

Düsseldorf Das Land befiehlt Kerpen, in die nächsthöhere Rechtsinstanz zu gehen. Ob die Landesregierung dazu aber tatsächlich befugt ist, muss sich noch erweisen.

Der Rechtsstreit um den Hambacher Forst geht in eine neue Runde. Das CDU-geführte NRW-Bauministerium wies die Stadt Kerpen am Donnerstag an, ihren Antrag auf Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) nicht zurückzuziehen: „Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bestätigt, dass eine Weisung an den Bürgermeister der Stadt Kerpen erteilt wurde. Inhaltlich geht es um die rechtliche Bewertung des Einsatzes im Hambacher Forst.“ Ob eine solche Weisung rechtens ist, sei allerdings offen, sagte eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts unserer Redaktion. „Das ist eine spannende rechtliche Frage“, so die Vorsitzende Richterin Gudrun Dahme.