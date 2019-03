Studie der Bertelsmann-Stiftung: Brexit könnte für Einkommensverluste in NRW sorgen

Brexit könnte für Einkommensverluste in NRW sorgen

Die britische Premierministerin Theresa May im britischen Parlament (Archivfoto). Foto: dpa/Mark Duffy

Gütersloh Der Brexit würde das Bruttoeinkommen in Deutschland in Milliardenhöhe schmälern – und auch NRW empfindlich treffen. Zu dieser Einschätzung kommt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Laut Simulation ist in Deutschland mit regionalen Unterschieden zu rechnen. Bei einem „No-Deal“-Austritt nimmt die Prognose für die bevölkerungsreichen Regierungsbezirke Düsseldorf einen Einkommensverlust von etwa 650 Millionen Euro jährlich und den Regierungsbezirk Köln von knapp 560 Millionen Euro an. Regionen mit einem hohen Anteil an mittelständischen Unternehmen müssten sich eher auf negative Auswirkungen gefasst machen, darunter neben dem Rheinland auch etwa Ostwestfalen.