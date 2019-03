EU-Kommission sieht Risiken: May bittet EU um Brexit-Aufschub bis Ende Juni

London/Brüssel Die britische Premierministerin Theresa May bittet die EU um einen dreimonatigen Aufschub des Brexit. Neuer Termin wäre der 30. Juni. Die EU-Kommission sieht "ernsthafte rechtliche und politische Risiken" für eine Verschiebung des Brexit-Datums.

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Aufschiebung des Brexits bis zum 30. Juni bei der Europäischen Union beantragt. Ihre formelle Bitte an EU-Ratspräsident Donald Tusk wurde am Mittwochmittag bekannt, einen Tag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Das Londoner Parlament hatte bereits in der vergangenen Woche dafür gestimmt, den Brexit um drei Monate auf Ende Juni zu verschieben.