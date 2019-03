535 Stellen unbesetzt: Jede neunte Schule in NRW hat keinen Schulleiter

Düsseldorf Schulleiter dringend gesucht - daran hat sich nichts geändert. In Nordrhein-Westfalen zeigen allerdings Verbesserungen bei der Besoldung und beim Zeitbudget für den Chefposten erste Wirkung.

Jede neunte Schule in Nordrhein-Westfalen hat keinen regulären Leiter. An den 4964 Schulen des Landes fehlen 535 Leiter. Das teilte das Schulministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Erstmals seit Jahren zeichnet sich allerdings eine deutliche Verbesserung ab: In den Vorjahren war jede siebte Schule in NRW von Schulleitermangel betroffen.