Kolumne „Hier in NRW“: Mit 16 alt genug zum Wählen

Gegen die Älteren hat die Jugend im politischen Prozess sonst keine Chance.

Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sinnt auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene Werte. Das ist kein Zitat eines Politikers zu den Schüler-Demonstrationen „Friday’s for Future“. Dieser Satz steht auf einer Tontafel der Sumerer und ist 5000 Jahre alt - die Klagen der Älteren über die junge Generation sind so alt wie die Zivilisation selbst.

Erstaunlicher als die Kritik an den Klima-Demonstranten ist also vielmehr, dass viele Vertreter der älteren Generation die Jugend in ihren Protesten bestärken. Dabei mag ein schlechtes Gewissen mitschwingen: In der Tat müssen sich die 40- bis 60-Jährigen, die heute die Machtpositionen besetzen, vorwerfen lassen, zu wenig gegen die Erderwärmung unternommen zu haben.

Doch der Elan der Protestler könnte schnell wieder erlahmen, wenn sie realisieren, wie wenig sie als Minderjährige im demokratischen Prozess mitbestimmen und gegen die Übermacht der Alten ausrichten können. Im NRW-Landtag etwa liegt der Altersdurchschnitt bei 48 Jahren. Nur sechs der 199 Mitglieder sind unter 30. Aber 90 Abgeordnete sind älter als 51. Zwar ist die Sensibilität für den Klimawandel nicht nur eine Altersfrage. Aber es ist eine Frage, die junge Menschen eben weitaus stärker betrifft. Schade, dass sie da nicht mehr mitzureden haben.