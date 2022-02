Wüst wird Spitzenkandidat : CDU-Vorstand in NRW schlägt zehn Frauen für die Top 20 der Landesliste vor

CDU-Vorstand in NRW schlägt zehn Frauen für die Top 20 der Landesliste vor

Düsseldorf Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat einstimmig Ministerpräsident Hendrik Wüst als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 15. Mai nominiert. Auf Platz zwei der vom Vorstand anvisierten Landesliste steht eine Frau.

Bei einer Sitzung am Dienstag verabschiedete der CDU-Landesvorstand die Landesliste der Christdemokraten für die Wahl, wie der Landesverband mitteilte. Wüst ist seit Oktober Ministerpräsident und auch Vorsitzender der NRW-CDU. Er folgte damals in beiden Ämtern auf Armin Laschet, nachdem dieser bei seiner Wahlniederlage als Kanzlerkandidat der Union als Abgeordneter in den Bundestag eingezogen war.