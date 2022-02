Untersuchungsausschuss zur Flut : Scharrenbachs privater E-Mail-Account wird zum Streitfall

Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, wartet im Landtag auf ihre Aussage. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die Ministerin weigert sich, private Mails mit dienstlichem Inhalt herauszugeben. Das bringt die Opposition in Rage. Doch auch Koalitionsvertreter zeigten sich bei der jüngsten Sitzung des Untersuchungsausschusses extrem genervt vom Verhalten der Landesregierung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe hat es erneut Streit zwischen der Opposition und der Landesregierung über die Bereitstellung der Kommunikationsdaten gegeben. Der SPD-Abgeordnete Stefan Kämmerling warf Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) vor, dem Ausschuss nicht alle Dokumente geliefert zu haben.

Nach NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) ist Scharrenbach schon die zweite Ministerin, die über einen rein privaten E-Mail-Account in Sachen Flut kommuniziert hatte. Daran ist zwar grundsätzlich nichts auszusetzen. Vorausgesetzt jedoch, die Korrespondenz wird dem Ausschuss in Gänze vorgelegt. Doch das lehnte Scharrenbach ab.

Lesen Sie auch Verheerendes Hochwasser im vergangenen Jahr : Urlaub legte Flutwarnsystem lahm

Dabei tauchte unter anderem in den Unterlagen des Innenministeriums eine E-Mail vom 19. Juli auf, abgesendet von einer web.de-Adresse Scharrenbachs an ihren Kabinettskollegen Herbert Reul (CDU). Thema ist der „Entwurf einer Abfrage zu Bedarfen im Bereich der öffentlichen Infrastruktur“. In den vom Kommunalministerium zur Verfügung gestellten Daten findet sich diese Mail nicht wieder. Ein weiterer Anhaltspunkt: Scharrenbach verwendet offenbar zwei unterschiedliche Accounts ihres Ministeriums, einen offiziellen und einen, der als „persönlich“ gekennzeichnet ist. Von Letzterem finden sich in den Akten von Scharrenbachs Ministerium ebenfalls bislang keine Spuren, wohl aber in den Datenlieferungen anderer Häuser.

Die Opposition bemängelt schon seit Längerem, dass ihr Akten von der Landesregierung nicht vollständig zur Verfügung gestellt wurden. Die SPD will deshalb prüfen, ob sie ein sogenanntes Organstreitverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster anstrebt. Eine Entscheidung darüber wird für die kommende Woche erwartet. Die Ministerin beteuerte bei ihrem Auftritt am Freitagabend, dem Gremium liege alles vor, was sich auf den Untersuchungsgegenstand der Gefahrenabwehr beziehe.