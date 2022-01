CDU-Neujahrsempfang : Ministerpräsident Wüst will nach Landtagswahl mit FDP weitermachen

Düsseldorf Ministerpräsident und Vorsitzender der NRW-CDU Hendrik Wüst hat beim digitalen Neujahrsempfang seiner Partei eine positive Bilanz der CDU/FDP-Koalition gezogen.

Nordrhein-Westfalens CDU-Vorsitzender Hendrik Wüst hat seine Partei beim digitalen CDU-Neujahrsempfang auf die kommende Landtagswahl am 15. Mai eingestimmt. „Neue Themen jenseits von Corona müssen angepackt und gelöst werden“, sagte der NRW-Ministerpräsident am Samstag bei einem digitalen Neujahrsempfang seiner Partei. Er nannte steigende Energiekosten, die viele Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen belasteten und forderte schnelle Entlastungen. Wärme und Wohnen gehörten zur Daseinsvorsorge. Beides müsse bezahlbar sein.

Wüst zog eine positive Bilanz der CDU/FDP-Koalition in Nordrhein-Westfalen. „Dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert, liegt vor allem an der langen und vertrauensvollen Zusammenarbeit und dem gegenseitigen Respekt“, sagte er. Er bekräftigte, dass er die Zusammenarbeit nach der Landtagswahl fortführen wolle. „Schwarz-gelb in NRW ist echte Liebe – nicht nur im Fußball“, sagte Wüst.