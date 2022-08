Nach der Landtagswahl : Fraktionen stellen sich neu auf

Der Plenarsaal in Düsseldorf. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf CDU und SPD benennen ihre fachpolitischen Sprecher. Während die CDU nur einzelne Änderungen vornimmt, sortiert die SPD sich nach der Wahlniederlage um.

Zwei Wochen vor der ersten Plenarsitzung haben CDU und SPD im Düsseldorfer Landtag wichtige personelle Weichen für die kommenden fünf Jahre gestellt. Beide Fraktionen benannten am Dienstag ihre fachpolitischen Sprecher.

Die CDU berief insgesamt 27 Sprecher und ließ dabei viele zentrale Posten unverändert. So verantwortet das für die CDU so zentrale Ressort Inneres in der Fraktion auch weiterhin der Bonner Abgeordnete Christos Katzidis. Der Erkrather Christian Untrieser bleibt zuständig für die Wirtschaftsthemen, erhält jedoch analog zum neuen Ministerium auch den Klimaschutz dazu. Die Hildener Abgeordnete Claudia Schlottmann behält den landespolitisch zentralen Bereich Schule und Bildung. Für die Haushaltspolitik bleibt der Düsseldorfer Olaf Lehne verantwortlich. Eine echte Neuerung gibt es dagegen für die Verkehrspolitik: Klaus Martin Voussem macht Platz für Oliver Krauß, der bislang Sprecher für Europa und Internationales war.