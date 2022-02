Landesparteitag in Siegen : NRW-AfD wählt Martin Vincentz zum neuen Vorsitzenden

Martin Vincentz bei seiner Vorstellungsrede auf dem Parteitag der AfD NRW in Siegen. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Siegen Arzt, Familienvater, vermeintlich moderat: Martin Vincentz aus Krefeld hat drei Monate vor der Landtagswahl die Führung der NRW-AfD übernommen. Der neue Parteivorstand hat nicht nur mit mageren Umfragewerten zu kämpfen.

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Die zehnminütige Vorstellungsrede von Martin Vincentz klingt mehr nach dem Vortrag eines Mediziners als nach einer Bewerbung auf den aussichtsreichsten Posten des größten AfD-Landesverbandes in Deutschlands. Arzt ist der 35-Jährige schließlich auch, zumindest war er es aktiv, bis er 2017 als Abgeordneter in den Düsseldorfer Landtag einzog. Seither gilt er als fleißiger, fachlich sicherer Berufspolitiker, moderat im Ton, höflich im Umgang und innerparteilich beliebt. Keine große Überraschung also, dass der Krefelder auf dem Parteitag an diesem Samstagmittag in der Siegerlandhalle im ersten Anlauf mit verhältnismäßig großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden der AfD in NRW gewählt wird – mit 283 von 456 Stimmen.

Drei Monate vor der Landtagswahl und bei sechs Prozent Stimmenanteil in Umfragen bräuchte die Partei eigentlich eine Kampfansage. Dass Vincentz für seine ruhige Rede mit eher komplexem Inhalt über den soziologischen Begriff der Handlungsethik nach Max Weber einige Male Zwischenapplaus bekommt, mag auch am Timing liegen. Es ist einer wie er, den die AfD jetzt braucht. Denn: Im März entscheidet das Landgericht Köln, ob der Verfassungsschutz die ganze AfD als Verdachtsfall, also als mutmaßlich rechtsextrem, einstufen darf. Ohne das Thema direkt anzusprechen, ließ Vincentz die Delegierten dennoch wissen: „Die AfD steht mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes.“ Für rechte Hirngespinste sei sie nicht der richtige Ort.

Genau mit dieser Begründung war vor einer Woche AfD-Bundeschef Jörg Meuthen aus Partei und Fraktion ausgetreten. Teile der AfD stünden seiner Meinung nach „nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung", hatte Meuthen erklärt. Er sehe da „ganz klar totalitäre Anklänge". Geschlossenheit demonstrieren und Unterstützung signalisieren sollte daher wohl auch der Besuch der beiden Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Parteivize Alice Weidel in Siegen.

Bei ihrem Grußwort heizte Weidel dem Landesverband für den Wahlkampf ein und kritisierte die Corona-Politik der Bundesregierung als diskriminierend. Sie sprach von einem „Amoklauf“, der mit der Impfpflicht am Ende aller Maßnahmen stehe. Hauptthema müsse außerdem die „illegale Massenmigration“ sein, die „Festung Europa ist das Gebot der Stunde“. Sie lobte Polen, das mit seinem Zaun auch Deutschland „vor dem Flüchtlingsansturm bewahrt“. Die Energiepolitik bezeichnete Weidel als „dümmste der Welt“, alle lachten über das Absteigerland Deutschland.

Co-Parteichef Chrupalla, Malermeister aus der Oberlausitz, betonte in seiner Ansprache, die AfD sei keine Lega Ost, man müsse zusammen erfolgreich sein. „Mitregieren muss mittel- und langfristig das Ziel sein“, so Chrupalla, der die Gelegenheit nutzte, sich bei CDU-Politiker Max Otte zu bedanken: Er sei der einzige Kandidat der politische Mitte. „Bei all den Drecksschleudern der Staatsmedien, bin ich stolz, dass er so Stand hält wie eine Detusche Eiche“, sagte Chrupalla. Otte steht in der Kritik, weil er sich von der AfD als Bundestagspräsident vorschlagen lässt. Die CDU hat ein Parteiauschlussverfahren eröffnet. Otte soll der AfD laut Recherchen von NDR und WDR außerdem vor der Nominierung mindestens 30.000 Euro gespendet haben.

In Siegen, wo der Partei die NRW-Wahl im Mai im Nacken steht, ging die Wahl des neuen Vorstandes ohne größere offene Streitigkeiten über die Bühne. Die von Landtagsabgeordneten Fabian Jacobi angekündigte Kampfkandidatur gegen Martin Vincents scheiterte. Jacobi hielt eine weitgehend sachliche Vorstellungsrede und verlor im ersten Wahlgang gegen Vincentz. Den von Jacobi favorisierten Vorschlag einer Doppelspitze der AfD in NRW hatte die Mehrheit der Versammlung bereits im Vorfeld abgelehnt. Damit habe man bisher keine guten Erfahrungen gemacht, hieß es von vielen Delegierten.