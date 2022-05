Unterstützung im Wahlkampf : SPD setzt auf Scholz im Endspurt für die Landtagswahl in NRW

Düsseldorf Trotz Kritik an einer zu zögerlichen Haltung des Kanzlers im Ukraine-Krieg, setzt die NRW-SPD auf ihn im Schlussspurt ihres Landtagswahlkampfes. Spitzenkandidat Kutschaty sagte, er rechnete nicht damit, dass das große Thema Ukraine-Krieg alle anderen bei den Wählerentscheidungen überlagere.

Trotz Kritik an einer zu zögerlichen Haltung des Kanzlers im Ukraine-Krieg, setzt die nordrhein-westfälische SPD auf ihn im Schlussspurt ihres Landtagswahlkampfes. „Nein, es ist kein Risiko, Wahlkampf mit Olaf Scholz zu machen“, sagte der SPD-Spitzenkandidat für die Wahl am 15. Mai, Thomas Kutschaty, am Montag in Düsseldorf. Genau dort, wo CDU und FDP 2017 ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet hatten, präsentierte der Landesparteichef gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil am Rheinufer die Großplakate für die letzten zwei Wochen - eines davon Kutschaty mit Scholz.