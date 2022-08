Sitzungsstart im NRW-Parlament : So divers ist der neue Landtag in Düsseldorf

Analyse Düsseldorf Nordrhein-Westfalen ist - damit werben Politiker - gesellschaftlich bunt. Doch wie sehr gilt das für das neue Parlament, und wie werden die Menschen in NRW repräsentiert? Eine RP-Datenanalyse gibt Aufschluss.

Nach der Wahl im Mai ist der Landtag in Düsseldorf diverser als je zuvor. 74 neue Abgeordnete sind in das Parlament eingezogen und damit deutlich mehr Politiker mit Migrationshintergrund, mehr Frauen und mehr queere Menschen. Also Menschen, die nicht heterosexuell sind oder die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als bei der Geburt zugewiesen. Auch so viele Grünen-Abgeordnete (39) wie in dieser Legislatur gab es noch nie. Nur mehr Mandatsträger mit Behinderungen als vorher sind nicht vertreten. Hat Diversität etwas mit der Parteifarbe zu tun? Wie stark hat sich die Vielfalt im Landtag seit der Wahl geändert? Und reicht das aus, um NRW in all seinen Facetten zu vertreten? Eine RP-Datenanalyse gibt Antworten.

Dennis Sonne ist Grünen-Abgeordneter aus dem Kreis Recklinghausen und zieht erstmals in das NRW-Parlament ein – mit Rollstuhl, weil er seit einem Unfall querschnittsgelähmt ist. Ibrahim Yetim (SPD) hätte sich nie träumen lassen, dass er einmal die Politik mitbestimmen würde, sagt er. Denn auch bei gleicher Qualifikation hätten “Menschen mit Migrationshintergrund es immer schwerer”. Nun sitzt der Abgeordnete aus Moers seit mehr als zwölf Jahren im Düsseldorfer Landtag. Wahl für Wahl konnte er sich ein Direktmandat sichern – trotz rassistischer Anfeindungen im Wahlkampf.

Info Über die Menschen im Bundesland NRW 17 924 591 Menschen leben in Nordrhein-Westfalen (Stand: 31.12.2021). Davon haben 30,31 Prozent einen Migrationshintergrund (Stand: 31.12.2019). Jeder Zehnte hat eine schwere Behinderung (etwa 1.900.000), das ist ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent erfüllt. Laut einer Umfrage von der Stadt Köln leben bundesweit umgerechnet etwa 5.740.000 queere Menschen in Deutschland, das sind 6,9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Außerdem machen Frauen mehr als die Hälfte des Bundeslandes aus - 50,9 Prozent. Es gibt keine Zahlen darüber wie viele Menschen sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlen.

So viele Parlamentarier haben einen Migrationshintergrund

Unser Bundesland ist Einwanderungsland, jeder dritte Mensch hier hat einen Migrationshintergrund. In dieser Legislaturperiode reicht der Anteil der Abgeordneten nicht an die tatsächlichen Zahlen heran. Auf Anfrage der Redaktion gaben 16 Personen einen Migrationshintergrund an – das sind 8,21 Prozent des Parlaments. Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund stellt im neuen Landtag die SPD-Fraktion – das sind neun (16,07 Prozent). Den größten Anteil an Abgeordneten mit Migrationshintergrund hat die Grünen-Fraktion (17,95 Prozent: sieben Abgeordnete). Die FDP stellt keinen Politiker mit Migrationshintergrund, die CDU zwei (2,63 Prozent). Die AfD-Fraktion ließ die Anfrage unbeantwortet. Schon in der vergangenen Legislaturperiode spiegelte der Düsseldorfer Landtag die tatsächlichen Verhältnisse nicht ausreichend wider. Fünf Prozent der Abgeordneten gaben bei einer ersten Erhebung unserer Redaktion im Mai einen Migrationshintergrund an.

Unter ihnen der Moerser Abgeordnete Ibrahim Yetim (SPD), der sich auch im Mai wieder ein Direktmandat sichern konnte. Für ihn sei es „eine Ehre, aber auch Verantwortung” die Menschen in NRW politisch zu vertreten, sagte er. Er freue sich, wenn sich „mehr Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen in die Parlamente einbringen.” Natürlich gehe es auch um Qualifikationen, sagt er, aber da hätten “Menschen mit Migrationshintergrund es immer schwerer”.

Der Politiker kennt das aus seinem Alltag. Er berichtet von „unschönen Geschichten”, über die er ungern offen spricht. „Die Mauer bröckelt”, sagt er, denn solche Erfahrungen treffen ihn auch persönlich. Im Wahlkampf musste er sich immer wieder Sprüche wie diese anhören: „Wieso will der Türke bestimmen, wie ich zu leben habe?”, berichtet Ibrahim Yetim, dabei ist er in Dinslaken geboren und hier aufgewachsen, und die Herkunft eines Menschen hat nichts mit seinem Wert zu tun. Die Welt sei egoistischer geworden, „unnachsichtiger und intoleranter”, meint der Politiker - auch mit dem Einzug der AfD-Fraktion in die deutsche Politik. Gerade deshalb sei Repräsentation im Landtag wichtig, um auf menschenfeindliches Verhalten aufmerksam zu machen und dagegen vorzugehen.

Tayfun Keltek, der Vorsitzende des Integrationsrates NRW, der mit seinem Team 108 Integrationsräte in NRW-Städten betreut stimmt sich zum Start der Legislaturperiode hoffnungsvoll. Er berichtet: Die Familienministerin habe „innerhalb einer Woche nach ihrer Ernennung einen Antrittsbesuch beim Integrationsrat gemacht.” Er betont: „Das war ein ganz ganz deutliches Zeichen.” Josefine Paul berichtete im Gespräch, dass ihr das Treffen sehr wichtig gewesen sei, zusätzlich habe sie kurz danach auch schon zwei Integrations-Projekte in Dortmund besucht. Sie wolle in ihrem Amt gegen Diskriminierung ankämpfen, denn „Diskriminierung macht etwas mit Betroffenen”, sagt sie - viele würden dadurch psychisch krank. Das belegen auch immer wieder Studien.

So viele Menschen mit Behinderung sitzen im Parlament

Die Vertretung von Menschen mit Behinderung ist im Landtag über alle Fraktionen hinweg gering. Nur drei der Abgeordneten haben eine Behinderung. Das ging aus den Antworten der Fraktionen hervor. Darunter zwei Politiker der Grünen-Fraktion und ein Abgeordneter der SPD. Das entspricht einem Anteil von 1,54 Prozent. Die Verteilung im Parlament weicht somit stark von der Realität in NRW ab. Das war in der vergangenen Legislaturperiode ähnlich. Auch 2017 bis 2022 saßen drei Abgeordnete mit Behinderung im Plenarsaal. Kostenpflichtiger Inhalt Im Mai sagte die Landesbehindertenbeauftragte Claudia Middeldorf im Gespräch mit unserer Redaktion: „Menschen mit Behinderungen werden in der Politik kaum vertreten.“ 1,9 Millionen Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland haben eine Schwerbehinderung, das trifft ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent zu (Stand: 31.12.2019).

Einer von ihnen ist der Abgeordnete Dennis Sonne aus dem Kreis Recklinghausen. Er zog 2022 erstmals in den Landtag ein. Als Mensch mit Behinderungen wie er sich selbst bezeichnet, habe er zu seiner Wahl „durchweg positive Rückmeldungen erhalten”. Die Bezeichnung „Behinderungen” verwendet er bewusst im Plural, um neben seiner körperlichen Behinderung auch auf Barrieren in seinem Alltag hinzuweisen. Dass er Teil des Parlaments ist, habe insbesondere „Menschen mit Behinderungen gefreut, die zufrieden sind einen Vertreter im Parlament zu haben”, berichtet er. Einen, „der selbst Inklusion lebt, der versteht worum es geht und authentisch für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einstehen kann”, betont der Politiker. Sonne möchte sich in der neuen Legislatur für mehr Barrierefreiheit im Alltag einsetzen.

Auch im Landtag, seinem neuen Arbeitsplatz, hat er das schon getestet, berichtet er. Dort gebe es „genügend Aufzüge und barrierefreie Toiletten. Die Landtagsverwaltung ist sehr hilfsbereit und hat mir bereits angeboten alles aufzunehmen, was mir an Barrieren auffällt oder an Hilfsmitteln fehlt”, sagt Dennis Sonne. Derzeit richtet er noch sein Büro ein, dass er bezogen hat. Seinen Platz im Plenarsaal hat der Abgeordnete ganz hinten gewählt. „So bin ich direkt am richtigen Platz, wenn ich in den Plenarsaal komme“, erklärt Dennis Sonne. „Da ich Rollstuhlnutzer bin, gab es für mich zwei Optionen.“ Vorne oder hinten – in den Reihen dazwischen seien die Gänge zu schmal. „Wenn ich für eine Rede nach vorne zum Rednerpult möchte, ist dies jedoch kein Problem“, berichtet der Politiker aus dem Kreis Recklinghausen.

So viele Abgeordnete sind queer

Unter den neu gewählten Abgeordneten sind mindestens dreizehn Personen queer – also zum Beispiel homosexuell, wie die Fraktionen auf Anfrage bekannt gaben. Das sind 6,67 Prozent des Landtages und damit deutlich mehr als im vergangenen Parlament. In der Legislaturperiode von 2017 bis 2022 waren zwei Parlamentarier geoutet. In der Grünen-Fraktion sind 20,51 Prozent queer, gefolgt von der FDP mit 8,33 Prozent. Bei der SPD (3,57 Prozent) und CDU (2,63 Prozent) ist der Anteil deutlich geringer. Damit sind Menschen, die sich der LGBTQIA+-Community zugehörig fühlen, in der Politik trotzdem noch unterrepräsentiert. Denn laut einer Umfrage der Stadt Köln sind 6,9 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung queer, das sind fast sechs Millionen Menschen. Unter ihnen ist auch die neu gewählte Familienministerin Josefine Paul, die mit einer Frau zusammen lebt. Als unsere Redaktion vor der Landtagswahl im Mai mit ihr sprach, betonte sie: „Für Diversität muss es auch Vorbilder geben.”

Rebecca Knecht, Sprecherin des Queeren Netzwerks NRW, sieht vor allem im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Regierung eine Chance für diskriminierte Communitys – und damit auch für queere Menschen. Sie betont: „Positiv hervorzuheben ist [...] das Vorhaben eines Landes-Antidiskriminierungsgesetzes und der Einrichtung einer Landesantidiskriminierungsstelle, die wir als Landesverbände bereits seit Längerem fordern.” 42 Antidiskriminierungsstellen gibt es in Nordrhein-Westfalen. Hier ist eine Übersichtskarte zu den Anlaufstellen für von Diskriminierung betroffene Personen verlinkt.

Geschlechterverhältnis im Landtag

Sind es in NRW beinahe paritätische Verhältnisse – 50,94 Prozent Frauen und 49,06 Prozent Männer – stellen die Frauen im Düsseldorfer Landtag gerade einmal etwas mehr als ein Drittel der Volksvertretung. 34,36 Prozent der Abgeordneten sind weiblich. Das sind zwar 3,71 Prozentpunkte mehr als in der vergangenen Legislaturperiode, aber noch immer 15 Prozentpunkte entfernt von einer paritätischen Verteilung im Land.

Die Grünen-Fraktion weist mit 59 Prozent den höchsten Anteil an Frauen auf. Erstmalig sitzen mehr Frauen als Männer in der Fraktion. Die AfD-Fraktion hat den geringsten Anteil (8,3 Prozent), gefolgt von der FDP (16,67 Prozent). In der CDU-Fraktion sind 22,37 Prozent der Parlamentarier Frauen und in der SPD sind es 42,86 Prozent. Laut der Fraktionen ist keiner der Abgeordneten nichtbinär – also weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig. Allerdings haben die Angaben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die neue Familienministerin Josefine Paul (Grüne) kritisierte die Ungleichverteilung der Geschlechter im Gespräch mit unserer Redaktion und mahnt: „Auch wenn Frauen keine Minderheit sind, sind sie in der Gesellschaft trotzdem häufig weiterhin strukturell benachteiligt.“ Sie befürwortet eine Frauenquote, um mehr weibliche Perspektiven in die parlamentarische Arbeit einzubringen. Inwiefern eine Quote gesetzlich verankert werden kann soll deshalb bald geprüft werden – das ist auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Paul betont: „Ich glaube, dass eine Quote wichtig ist, anstatt auf einen Kulturwandel zu warten. An vielen Stellen warten Frauen seit 100 Jahren auf einen Kulturwandel.”

Diese Bildungsabschlüsse haben die Parlamentarier

Im neuen Landtag sind am häufigsten Juristen vertreten (19), gefolgt von Sozialarbeitern oder Pädagogen (Insgesamt: 14). 22 Abgeordnete haben sogar einen Doktortitel. 64 der Mandatsträger haben eine Ausbildung gemacht, oft auch in Verbindung mit einem Studium. Nur 27 Personen haben nicht studiert, das sind 13 Prozent. Die Verteilung spiegelt die realen Verhältnisse im Land kaum wieder, in NRW sind nur 17 Prozent der Beschäftigten Akademiker. In der vergangenen Legislatur hatten 71 Prozent der Parlamentarier einen Hochschulabschluss. Zählt man Abbrecher dazu, waren es sogar knapp 80 Prozent. Bei den Zahlen zu Berufsabschlüssen gibt es allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht alle Daten sind öffentlich einsehbar.

So alt sind die Mandatsträger

Im Vergleich zur Geschlechterverteilung hat sich das Durchschnittsalter der Parlamentarier zumindest auf den ersten Blick geändert. Die Abgeordneten sind im Mittel 5,7 Jahre jünger als bei der Recherche im Mai. Dabei sei allerdings angemerkt, dass die Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Legislatur erhoben wurden und die Abgeordneten im Laufe einer Amtszeit fünf Jahre älter werden. Das durchschnittliche Alter der aktuellen Abgeordneten beträgt 47,3 Jahre und kommt dem der Bevölkerung ziemlich nah. Die Menschen in NRW sind im Mittel 44,3 Jahre alt. Die beiden Grünen-Abgeordneten Michael Röls und Marc Zimmermann sind mit 24 Jahren die jüngsten Mandatsträger. Der älteste Landtagsabgeordnete ist der Innenminister Herbert Reul (CDU) mit 69 Jahren.

Eine Bilanz der Datenrecherche