Hendrik Wüst und Herbert Reul machen Wahlkampf im Kreis Wesel : Auch nur Menschen

„Viele lernen mich ja jetzt erst kennen“: Hendrik Wüst in Lankern vor den Kandidaten Quik und van Beek und einem Traktor. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Hamminkeln/Wesel Erst Herbert Reul, dann Hendrik Wüst – für die CDU im Kreis Wesel war es das große Wahlkampfwochenende mit dem NRW-Innenminister und dem Ministerpräsidenten. Was bleibt von den Besuchen der Parteipromis?

Ein Raumschiff landet in Hamminkeln, genauer in der Ortschaft Lankern, noch genauer in Unterlankern, aber es kommt nicht aus der Luft. Es ist hellblau, länglich, verfügt über sechs Räder und es biegt zögerlich um die Ecke, als wüssten die Insassen nicht genau, was dahinter liegt. Draußen am Raumschiff ist ein Herr aufgeklebt, braunes, gelocktes Haar, Hornbrille, hochgekrempeltes Hemd, er stellt sich als „Unser Ministerpräsident“ vor.

Als sich die Tür des Raumschiffs beiseiteschiebt, wird es still in Unterlankern. Menschen warten vor dieser Tür, es dürften knapp 200 sein, sie halten ihre Handys bereit, jederzeit fähig, den Moment der Begegnung festzuhalten. Ein Herr steigt breitbeinig aus dem Bus, eine Frau, noch eine Frau, noch ein Herr, noch mehr Herren. Sie haben Schilder um den Hals, Notizblöcke in der Hand und grüßen nicht. Nur einer steigt nicht aus: „Unser Ministerpräsident“.

Es ist kurz vor zehn am Samstag, die Sonne scheint, der Kaffee im Pappbecher ist schon kalt. In einer Halle des Unternehmens Klein-Hitpaß in Lankern warten Christdemokraten aus Oberhausen und den Kreisen Wesel und Borken auf Hendrik Wüst. Der Ministerpräsident, Landesvorsitzende und Spitzenkandidat hat sich angesagt, die örtlichen Kandidatinnen und Kandidaten zwei Wochen vor der Wahl zu unterstützen. Doch in dem Bus, der wie ein Raumschiff anlandet, der Wüsts Konterfei und Namen trägt, sitzt er nicht. Er wird erst wenige Minuten später von zwei Dienstlimousinen gebracht.

Was für ein Wochenende für die CDU. Am Freitagabend ist Innenminister Herbert Reul in Wesel, der „Superstar des Kabinetts“, wie die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik meint, am Samstagmorgen Wüst in Hamminkeln. Für die Wahlkämpfer am Niederrhein hätte es kaum besser laufen können. Ein bisschen mehr Abstand zwischen den Besuchen wäre nicht schlecht gewesen, das hätte mehr Aufmerksamkeit bedeutet. Aber was sollen sie klagen, zur SPD kommt der Ministerpräsident jedenfalls nicht, nicht einmal Thomas Kutschaty.

„Learning by Erleben“: Herbert Reul mit Charlotte Quik. Foto: Klaus Nikolei

Wüst, dunkelblauer Anzug, kleinkariertes Hemd, hat, wie man so schön sagt, gute Laune mitgebracht. Er hält die gleiche Rede, die er immer hält in diesen Tagen, aber er ist offen für Unterbrechungen. Als ein kleines Mädchen auf ihn zuläuft, fragt er: „Bist du noch müde?“ Als er seinen Jahrgang verrät, 1975, und eine Frau ruft, dass er sich gut gehalten habe, bedankt er sich lachend, so viel Zeit müsse sein. Wer den Ministerpräsidenten bislang nur aus Funk und Fernsehen kennt, ist verblüfft, dass Wüst offenbar einigermaßen locker sein kann. Auch auf seine mitunter irritierenden Sprechpausen verzichtet er.

Vielleicht liegt das daran, dass er in Lankern keine Gefahren wähnt, dass er sich zuhause fühlt. Einerseits wohnt Wüst kaum zehn Kilometer entfernt in Rhede, seiner Heimatstadt. Andererseits sind außer ein paar Journalisten fast ausschließlich Christdemokraten im Publikum. Gegenrede ist nicht zu erwarten.

So wie am Abend zuvor in der Wacht am Rhein. Es werden kalter Braten, Lachs, Schweinelendchen und Käse gereicht, als Herbert Reul, Wüsts Innenminister, mit einer halben Stunde Verspätung in Wesel ankommt. Reul ist seit 5.30 Uhr unterwegs, es ist, sagt er, ein schwarzer Tag für die Polizei. Ein 28-jähriger Beamter ist bei einem Einsatz ums Leben gekommen. Unter Polizisten gilt Reul als überaus beliebter Innenminister, er kümmere sich um ihre Belange, heißt es. Auch bei CDU-Mitgliedern ist Reul beliebt, er sorgt für die Sicherheit, sagen sie.

In Wesel empfangen ihn seine Parteifreunde jedenfalls warm und herzlich. Reul freut sich, „endlich wieder unter Leuten zu sein“. Er spricht davon, dass er ein „elender Optimist“ sei, der in den vergangenen fünf Jahren gespürt habe, dass man etwas verändern könne. Sein Kampf gegen die Clankriminalität ist legendär, wobei Kritiker ihm vorwerfen, dass Reul die Inszenierung dieses Kampfes wichtiger sei als der Kampf selbst. Die 120 Christdemokraten in der Wacht am Rhein finden das nicht. Reul sagt, man habe den Clan-Familien Schritt für Schritt gezeigt, „dass das Recht des Staates gilt und nicht das der Familien – Learning by Erleben.“ Immer wieder betont Reul an diesem Abend, dass er ja auch nur ein Mensch sei. Etwas, das ihn mit seinem Ministerpräsidenten verbindet.

Hendrik Wüst sei nämlich auch ein Mensch, der Kontakt zu normalen Menschen pflege, erzählt er in Lankern. Er wisse deswegen, dass die Schulpolitik während der Pandemie, nun ja, in der Kritik steht. Er sei da ganz selbstkritisch, sagt er. Dass die Mails mit den neuen Regeln oft am späten Freitag aus dem Ministerium an die Schulen gesendet wurden, sei schlecht, letztlich aber kaum zu vermeiden gewesen. Kaum eine Schulministerin, kaum ein Schulminister habe in der Pandemie ein gutes Bild abgegeben. Vielleicht fällt Wüst diese Art der Selbstkritik auch deswegen recht leicht, weil er zu der Zeit noch gar nicht Ministerpräsident war.

Der Mensch Wüst berichtet, dass seine Tochter gerade zahnt, dass die Nächte deswegen manchmal anstrengend seien. Er berichtet, dass seine Frau im August nach der Geburt wieder beginnt zu arbeiten. „Der Ministerpräsident muss sich mitten im Leben einen Kitaplatz suchen“, das sei doch gut, sagt Wüst. Es ist eine große Inszenierung der Bodenständigkeit, nicht bloß, weil in Wüsts Rücken ein Traktor steht.

Wüst spricht über den Krieg in der Ukraine, der den Menschen Angst mache, darüber, dass der Klimawandel die Herausforderung seiner Generation sei, er aber auch die Verantwortung habe, dass die Menschen im nächsten Winter in der warmen Wohnung sitzen. Er kritisiert den Kurs der Bundesregierung, der nicht klar genug sei. Er lobt das Entlastungspaket, bemängelt aber, dass die Rentner nicht berücksichtigt wurden. Wüst ist Opposition und Regierung zugleich.

Reul bleibt zwei Stunden in Wesel, Wüst eine Stunde in Hamminkeln. Was bleibt von den Besuchen der CDU-Prominenz? Vor allem Autogramme und Fotos. An Bildern mit dem Ministerpräsidenten und dem Innenminister haben nicht nur die Gäste Interesse, sondern auch die Kandidaten für den Landtag. Wer in der Wacht am Rhein ist, wer in Lankern ist, wählt vermutlich eh die CDU. Überzeugen wollen sie Andere, und die sind nicht hier. Dafür braucht es Bilder mit den beiden Auch-nur-Menschen. Am Sonntag sind die digitalen Netzwerke bereits voll davon.