Frauen Union Dormagen : Cdu will mehr Frauen für Politik begeistern

Cdu will mehr Frauen für Politik begeistern

Dormagen Mit einer besonderen Veranstaltung im Januar will der Vorstand der Frauen Union Dormagen mit Frauen aus dem Stadtgebiet ins Gespräch kommen.

Der neue Vorstand der Frauen-Union hat sich für das kommende Jahr einiges vorgenommen. Dazu gehört, mehr Frauen für Politik zu begeistern und auf die Wünsche und Sorgen der Bürgerinnen einzugehen, wie FU-Vorsitzende Stefanie Johannsen erklärt. „Um miteinander ins Gespräch zu kommen und unser Jahresprogramm vorzustellen, laden wir deshalb am 22. Januar in die Kulturhalle Dormagen zum ‚Ladies Lunch’ ein“, so Johannsen. Einlass ist um 10.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 11 Uhr.