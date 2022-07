Malediven, Dubai & Co. : Das sind die besten Reisezeiten für Fernreisen

So stellt man sich das Wetter auf den Malediven vor. Doch auch an solchen fernen Orten scheint nicht jeden Tag im Jahr die Sonne. Je nach Land eignen sich andere Monate besser für einen Urlaub. Foto: dpa/Philipp Herder

Düsseldorf Sommerzeit ist Reisezeit: Vor allem Fernreisen sind verlockend. Doch je nach Jahreszeit herrschen in diesen Ländern entweder Trocken- oder Regenzeiten. Manche Monate eignen sich daher eher für einen Urlaub als andere. Die besten Reisemonate für die einzelnen Fernziele im Überblick.

Egal ob Malediven, Dubai oder Thailand – all diese Ziele gehören zu den beliebtesten Fernreisen der Deutschen. Doch auch an diesen Orten ist das Wetter nicht zu jeder Zeit des Jahres optimal. Am besten informiert man sich vorher über die im jeweiligen Land geltenden Regen- und Trockenzeiten sowie Hurrikansaisons. Denn niemand will schlechtes Wetter im Urlaub. Wir stellen die besten Reisemonate für beliebte Fernziele der Deutschen vor.