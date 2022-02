Ferienhäuser werden knapp : Urlaub am Mittelmeer hoch im Kurs

Wohin die Deutschen reisen wollen Foto: grafik

Düsseldorf Die Bürger wollen wieder reisen. Spanien, Italien und die Türkei sind beliebt. Deutschland liegt auch im Trend, ist aber relativ teuer. Die Flughäfen Düsseldorf und Köln berichten von steigendem Verkehr.

Nach dem massiven Einbruch der Reisen 2020/2021 wächst wieder die Urlaubsfreude. Dies ist das wichtigste Ergebnis der Tourismusanalyse 2022 der Stiftung für Zukunftsfragen von BAT Tobacco. Etwa 57 Prozent der 3000 im Dezember 2021 und Januar 2022 Befragten gaben an, „feste Urlaubsabsichten“ für mindestens eine Tour von fünf Tagen oder mehr zu haben. Vor einem Jahr hatten nur 45 Prozent so klare Urlaubspläne gehabt. Unsicher, ob sie noch wegfahren werden, sind 22 Prozent der Bürger. Und 21 Prozent (Vorjahr: 23) lehnen eine Urlaubsreise ab.

Die höhere Urlaubsfreude führt zu einer stärkeren Verteilung. Mit Abstand wichtigstes Einzelziel bleibt Deutschland, wo 30,9 Prozent derjenigen Bürger Urlaub planen, die sicher fahren wollen. Nord- und Ostsee sowie das Alpenvorland werden damit so begehrt sein wie in den zwei Vorjahren, weil ja insgesamt mehr Menschen in Urlaub fahren wollen. „Es gibt allgemein einen hohen Nachholbedarf“, sagt Martin Lohmann, Tourismusforscher aus Kiel. „per Auto zu erreichende Ziele sind weiter begehrt.“

Info Viele wollen wegen Corona spät buchen Trend 28 Prozent der Bürger sagen, dass sie Wahl des Urlaubsortes auch von Corona abhängig machen. Jeder vierte will sich darum nur kurzfristig festlegen. Sorge Ein Viertel der Bürger fürchtet Quarantäne im Urlaub oder eine kurzfristige Absage, nur 19 Prozent sorgen sich um eine Ansteckung unterwegs.

Ein großer Sprung nach vorne, man könnte auch sagen: in Richtung Vor-Corona-Normalität, steht den klassischen Ferienzielen am Mittelmeer bevor. Sieben Prozent der Bürger wollen nach Spanien, fast sechs Prozent nach Italien, Griechenland kommt auf fast vier Prozent. Die Türkei erreicht einen etwas höheren Wert von 4,1 Prozent was einen enormen Zuwachs reflektiert: 2020 fand dort wegen Corona fast kein Tourismus statt, 2021 wollten von den wenigen reisefreudigen Bürgern nur zwei Prozent an den Bosporus und an die türkische Riviera, doch dieses Jahr liegen als Einzelländer nur Spanien und Italien vor der Türkei. „Gerade bei preisbewussten Familien liegt die Türkei neben Mallorca und Kroatien im Trend“, sagt eine Sprecherin des Düsseldorfer Tourismuskonzerns Alltours. Und in Italien sei auffallend, dass viele Familien Ziele an der Adria buchten. „So haben sie eine Sonnengarantie und sind doch unabhängig.“

Andere Reiseunternehmen, NRW-Flughäfen und Airlines bestätigen den Aufschwung. „Die Nachfrage steigt, weil immer mehr Bürger geimpft und geboostert sind, während die Omikron-Welle harmloser verläuft als die früheren Corona-Wellen“, heißt es bei Tui. Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und -häusern an Nord- und Ostsee sowie in Mallorca liege deutlich höher als vor einem Jahr, berichtet der Vermittler Fewo-Direkt. „Für die Sommerferien sind die Unterkünfte auf den Balearen schon bis zu 60 Prozent ausgebucht“, sagt Fewo-Direkt-Manager Wolfgang Pagl. Mehr als 60 Prozent der Unterkünfte an den deutschen Küsten seien bereits vergeben, ergänzt er und sagt: „Solche Belegungszahlen konnten wir im vergangenen Jahr erst im Mai verzeichnen. Dieses Jahr sind die Urlauberinnen und Urlauber deutlich früher dran.“

Dabei ist Deutschland eher Hochpreisland: Laut Tourismusanalyse kostete ein Urlaubstag hierzulande im Vorjahr im Schnitt 99 Euro, in der Türkei waren nur 60 Euro fällig, in Kroatien 82 Euro, in talien 95 Euro, in Griechenland 103 Euro, in Österreich 106, in Skandinavien 110 und in Spanien sogar 112 Euro.

Der Flughafen Weeze rechnet in den Osterferien mit mehr Abflügen als Ostern 2019 vor der Pandemie. Damals flogen 67.000 Menschen vom niederrheinischen Airport in den Osterurlaub, dieses Jahr werden es mindestens 70.000 werden. Im gesamten Jahr würden 8,3 Millionen Passagiere erwartet, heißt es beim Airport Köln-Bonn, doppelt so viele wie in 2021 und rund zwei Drittel des Niveaus vor der Krise. Marktführer Eurowings rechnet mit hoher Nachfrage, Easyjet hat soeben angekündigt, von der Domstadt aus neben den zwei Stammzielen Berlin und Mallorca auch Portugal anzufliegen.

Auch Düsseldorf erwartet rund doppelt so viele Reisende wie im Vorjahr mit 16 Millionen Passagieren. 2019 waren es aber noch 22 Millionen gewesen. Aktuell seien die Flugpläne noch „volatil“, sagt Airport-Chef Thomas Schnalke, aber ab Frühjahr rechne er mit einer „deutlich steigenden Verkehrsentwicklung.“ Schnalke: „Der Wunsch zu fliegen, Freunde und Verwandte zu besuchen oder ferne Länder entdecken zu können, ist bei den Menschen nach wie vor stark ausgeprägt.“

Die Bürger müssen in der NRW-Hauptstadt jedoch mit relativ hohen Preisen rechnen, weil der Ryanair- Ableger Laudamotion aufgegeben hat und Marktführer Eurowings sich gezielt von Billigtickets verabschieden will. Eurowings hat alleine in Düsseldorf 32 Jets.