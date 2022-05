Nach langer Abschottung : Neuseeland öffnet Grenzen für Touristen aus aller Welt

Touristen dürfen bald wieder in Eastbourne in Wellington bei Sonnenschein an der Küste entlang wandern. Foto: dpa/Guo Lei

Wellington Eine gute Nachricht für alle, die Reisen lieben: Neuseeland öffnet bald seine Grenzen - früher, als ursprünglich geplant. Für Einreisende gelten aber noch strenge Regeln. Ein Datum für die Öffnung steht schon fest.

Neuseeland öffnet am 31. Juli seine Grenzen erstmals wieder für Reisende aus aller Welt - zwei Monate früher als zunächst geplant. „Neuseeland ist gefragt und dann wieder vollständig ,open for business‘“, sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Mittwoch. Bereits seit Anfang Mai dürfen Besucher aus 60 visabefreiten Ländern (visa-waiver countries) in den Pazifikstaat einreisen, darunter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.