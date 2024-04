28-Jähriger mit ungewöhnlichem Beruf Aus dem „Kinderzimmer“ mit Baumhaus zur Karriere als Weltreisender

Schon vor dem Abitur wollte Jannis Riebschläger in die Welt hinaus, allerdings nicht so, wie jedermann verreisen würde: Der Leverkusener machte sich mit einem Freund auf den Weg zum Nordkap, per Anhalter, mit Rucksack und Gitarre. Beide kamen heil zurück, obwohl sie sich unterwegs eine üble Muschelvergiftung zugezogen hatten. Mit im Gepäck hatten sie einen regelrechten Abenteuer-Film, der dann tatsächlich auch in 50 deutschen Kinos gezeigt wurde.