Reisetipps So wunderschön ist der Eibsee an der Zugspitze

Es muss nicht immer Italien, Spanien oder Kroatien sein – manchmal muss man gar nicht weit reisen, um traumhafte Strände, leckeres Essen und viel Erholung zu erleben. Der Eibsee in Grainau an der Landesgrenze zu Österreich besticht vor allem durch sein kristallklares Wasser. Das wird von den umliegenden Gipfeln der Zugspitze und der Waxensteine gespeist. Die klare Sicht unter Wasser und die spiegelglatte Oberfläche machen den See zu einem Paradies für Schwimmer, Taucher und Wassersportler.