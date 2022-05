Sri Lanka : Buddha, Buddha und nochmals Buddha

Colombo Eine Reise durch Sri Lanka ist genauso vielfältig wie spannend. Doch egal, wohin man auch geht, auf einen trifft man dort immer und überall: Buddha.

Bei diesem Anblick stockt einem wirklich der Atem. Zehn Männer hängen da in luftiger Höhe an der schneeweißen Dagoba von Anuradhapura. Jeweils am Ende eines langen Seiles und mit einem Arm festgeklammert an eine kurze Bambusleiter, schrubben sie mit Bürsten und beeindruckender akrobatischer Balance die gewaltige Glockenkuppel des Heiligtums sauber. Immerhin mit gut 90 Metern Höhe und annähernd gleichem Durchmesser mal das größte buddhistische Bauwerk ganz Asiens. Ein zweiter Superlativ: Die gewaltige Sockelplattform des Bauwerks wird „getragen“ von 344 Elefantenskulpturen.

Auf das weitläufige Gelände von Sri Lankas erster Königsstadt zieht es Buddhisten aber noch mehr wegen Sri Maha Bodhi – ein Ableger jenes Feigenbaumes, unter dem Buddha vor 2500 Jahren Erleuchtung fand. 500 Jahre später brachte eine indische Prinzessin den Bo-Baum auf die Insel. Seither hat er sich zu einem wahren Ungetüm ausgewachsen, das die Srilanker als ältesten lebenden Baum der Erde mit Inbrunst verehren und mit Hingabe behüten.

Info Sri Lanka An- und Einreise Zum Beispiel mit Qatar Airways via Doha nach Colombo (ab 550 Euro). Visum: 35 USD für bis zu 30 Tage. Anträge müssen online ausgefüllt und bei Pauschalreisen dann zum Veranstalter geschickt werden. www.sri-lanka-visa.org Beste Reisezeit Für die touristische Südwestküste von November bis April

Als die Tamilen 993 Anuradhapura plünderten und brandschatzten, zogen die singhalesischen Könige weiter nach Südosten und machten Polonnaruwa zu ihrer neuen Hauptstadt. Und auch hier hinterließen sie zu Ruhm und Ehre Buddhas Meisterwerke von perfekter Harmonie und unvergleichlicher Schönheit. Ganz und gar außergewöhnlich zum Beispiel ist der Vatadage-Rundtempel mit zauberhaften Mondsteinen und filigranen Wächterfiguren an jedem Treppenaufgang. Oder Gal Vihara – der imposante Felsenschrein mit vier gigantischen Buddha-Statuen in verschiedenen Posen ist eines der wichtigsten Heiligtümer im Land. Mitte des 12. Jahrhunderts aus dem Granitfelsen ausgemeißelt, faszinieren die Figuren nicht allein durch ihre schiere Größe – der liegende Buddha ist ein immerhin 14 Meter langer Blickfang –, sondern auch durch die Feinheiten der Gesichtszüge und die Maserungen im Gestein.

Buddha, Buddha und nochmals Buddha – obwohl sich Sri Lanka durchaus rühmen darf, dass Buddhisten, Christen, Hindus und Moslems hier überwiegend friedlich zusammenleben, ist doch unübersehbar, dass 70 Prozent der Bevölkerung an jenen Weg zu Wahrheit und Erleuchtung glauben, den der indische Prinz Siddharta einst für sich entdeckte und fortan überall lehrte.

Er ist das leuchtende Vorbild, dessen Weg jedermann beschreiten kann, vorausgesetzt, er beachtet die „vier edlen Wahrheiten“. Wer also Egoismus und Begierden als Quelle allen Übels überwindet und sich auszeichnet durch Barmherzigkeit, Güte, Toleranz und Mitleid gegenüber allen Lebewesen, kann sein „Lebenskonto“ positiv gestalten, den Kreislauf der Wiedergeburten durchbrechen und zur endgültigen Erlösung im Nirwana gelangen. Mal ganz vereinfacht gesagt.

Und so ist Buddha folglich allgegenwärtig. Im Leben. Im Denken. Im Alltag. Und in einem Ausmaß, das Sri-Lanka-Frischlinge schon mal rein optisch schlicht vom Hocker haut. Etwa in Dambulla. Wer sich hier erfolgreich durch das Spalier von Bettlern, Souvenirhändlern und ziemlich frechen Affen gekämpft und 120 Meter den Berg hochgequält hat, steht einigermaßen fassungslos vor dem Felsheiligtum mit seinen fünf Höhlen voller Welt­erbe-Schätze: Buddhas über Buddhas; in der größten und prächtigsten Höhle bezeugen allein 60 Statuen und 1500 Abbildungen an Decken und Wänden den sagenhaften Stellenwert des Erleuchteten.

Bei jedem Heiligtum heißt es übrigens stets aufs Neue: „Schuhe aus!“ Das sorgt zuweilen für brennende Haxen, wenn blanke Sohlen auf aufgeheizten Steinen oder durchgeglühtem Sand heiß laufen. Eine der wichtigsten Requisiten im Reisegepäck sind folglich – kein Witz – Tempelsocken. Was man ebenfalls unbedingt mitbringen sollte, sind Anstand und Respekt gegenüber religiösen Symbolen. Denn diesbezüglich versteht man hier überhaupt keinen Spaß.