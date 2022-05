Südafrika : Kap statt Kapstadt!

Der Chapmans Peak Drive schlängelt sich seit 100 Jahren entlang der Küste zum Kap der Guten Hoffnung. Foto: Stephan Brünjes

Kapstadt 100 Jahre Chapman‘s Peak Drive: Die vielleicht imposanteste Küsten- und Bergstraße der Welt schlängelt sich südlich von Kapstadt zum Kap der Guten Hoffnung, vorbei an tollpatschigen Pinguinen und XXL-Stränden.

Eine Wucht, diese Bucht! Hout Bay heißt sie und ist eine der ersten Panorama-Aussichten mit Wow-Faktor am „Chapmans Peak Drive“. Neun Kilometer und 114 Kurven lang schlängelt sich diese Küstenstraße eng am Felsenrand entlang, mehrere hundert Meter über der tosenden Atlantik-Gischt und vom Abgrund nur durch ein oft kaum kniehohes Mäuerchen getrennt. Ein Mercedes durchbrach sie 1989 in einer Kurve – weder der erste, noch der letzte Absturz, aber der bekannteste. Weil der Fahrer nach dem Aufprall etwa 100 Meter tiefer nahezu unversehrt aus seinem Auto kletterte, hielt Mercedes es für eine gute Idee, den Crash als Werbespot für seine robusten Karossen nachzustellen. Was prompt auch BMW zu einem Dreh auf dem Chapmans Peak Drive animierte: An der Mercedes-Absturzstelle schleudert der BMW kurz, bleibt aber auf der Fahrbahn, begleitet von der doppeldeutigen Frage: „Doesn’t it make sense, to drive a car – lange Pause – that

beats the bends?“ Frei übersetzt: „Wär‘s nicht besser, ein Auto zu fahren, das auf der Fahrbahn bleibt?“ Verstanden hat natürlich jeder: „Wär‘s nicht besser ein Auto zu fahren, dass den Benz schlägt?“

Abstürzen ist heute kaum noch möglich, denn in vielen Kurven gelten Sight­seeing-freundliche Tempolimits zwischen 20 und 40 Stundenkilometer, anderorts bremsen Tour-de-France-artige Berg­etappen-Kletterer auf ihren Rennrädern die Autofahrer und schenken ihnen Quality Time für Genießerblicke auf eine Farbenvielfalt wie im Tuschkasten: schroffe, mal sandfarbene, mal braune Felsen, türkises Meer, blauer Himmel, grüner, Brokkoli-artiger Steilküstenbewuchs. Und dazwischen übermütige Frauen, die am höchsten Punkt, dem Chapmans Peak, die Begrenzungsmauer zum Schwebebalken machen – balancierend, mit gut gefüllten Sektgläsern in den Händen.

Info Kap-Halbinsel Anreise Fluglinien wie KLM oder Lufthansa fliegen von Frankfurt und München über Nacht zumeist nach Johannesburg, von wo es mit einem etwa zweistündigen Inlandsflug weiter nach Kapstadt geht. Wohnen Luxuriös im „South Beach“, am Ortsrand von Camps Bay, dem mondänen Beach-Stadtteil Kapstadts. Das Vier-Sterne-Apartment-Haus mit Tiefgarage und Pool hat sehr geräumige, weiß und beige eingerichtete Wohnungen mit kleiner Terrasse, voll eingerichteter Küche und Frühstücksservice. Der ideale Ort für alle Kapstadt-Besucher, die den Citybesuch mit Strandurlaub und einer Rundfahrt über die Kaphalbinsel kombinieren wollen.

Telefon +27 21 438 0032, www.blueviews.com Alternative mitten auf der Kaphalbinsel: Schlafen ganz dicht bei den Pinguinen im „Boulders Beach Lodge & Restaurant“. Elf schön eingerichtete Zimmer und zwei Apartments für Selbstversorger. Terrassenrestaurant mit Blick auf die Pinguinkolonie. Telefon +27 21 786 1758,

www.bouldersbeachlodge.co.za. Erleben Die Fahrt über den Chapmans Peak Drive kostet Maut. Wer weitgehend freie Fahrt haben möchte, sollte früh aufbrechen, gen Abend ist eher mit Stau zu rechnen – wegen des traumhaften Sonnenuntergangs. Mehr Informationen www.southafrica.net

Davon konnten die Arbeiter – unter ihnen viele Sträflinge – noch nicht mal träumen, als sie den Drive ab 1915 mit Schwerstarbeit in die Küstenfelsen sprengten. Damals eine technische Meisterleistung. Am 6. Mai 1922 wurde die Straße eröffnet und bekam schon bald den liebevollen Spitznamen „Chappies“. Benannt ist sie nach John Chapman, einem britischen Skipper, der 1607 das Kap der Guten Hoffnung umsegeln wollte, auf der Suche nach etwas Essbarem in der Hout Bay ankerte und an Land ruderte. Vielleicht dorthin, wo das Städtchen Noordhoek liegt? Hier ist es heute bei einer Chapman‘s

Peak-Tour wie in der Achterbahn auf dem Rummel: Was – schon vorbei? Chappies Ende ist zugleich der Beginn spektakulärer XXL-Strände: Noordhoek Beach ist sowas wie der Weiße Riese am Kap, in seiner kilometerlangen Ausdehnung nur aus dem Auto in der Vorbeifahrt von oben so richtig zu erfassen.

Das Kap der Guten Hoffnung ist ein bei Touristen beliebtes Fotomotiv. Foto: Stephan Brünjes

Von der hier schon mal stürmischen Atlantikseite geht’s rüber an die ruhigere Ostküste der Kaphalbinsel, zur False Bay – so benannt von einigen der ersten holländischen Kolonisatoren. Sie wähnten sich hier so um 1652 am Ziel, merkten dann aber, dass sie in der falschen Bucht ankerten. Genau die richtige hingegen war sie dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts für Kapstadts inzwischen britisch geprägten Geldadel: Er machte die False Bay zum mondänen Wochenendziel mit Sommer-Cottages für die Reichen und Bleichen. Damit vor allem Letzteres so blieb, hielt man seine Haut weitgehend bedeckt, und entblößte sich allenfalls partiell – in eigens gezimmerten, quietschbunten Umkleide-Holzbuden, die im Örtchen Muizenberg noch heute gut erhalten am Strand leuchten. Viel nackte Haut zeigen auch heutige Wasserratten nicht – fast alle tragen schwarze Wurstpelle und weißes Brett – den wärmenden Surfanzug mit -board unterm Arm.

Afrikanische Brillenpinguine bevölkern Boulders Beach. Foto: Stephan Brünjes

In Simon‘s Town, dem übernächsten Ort, ist eine tierische Begegnung geplant, die aber warten muss, zugunsten der Fahrt durch ein viktorianisches Freilichtmuseum. Denn so sieht die Main Road aus: Imperiale Hotels und Villen mit Arkaden, weißen, verschnörkelten Veranden und Backsteingiebeln, grasgrünen Dächern und in der Seebrise fächelndem Union Jack überm Eingang. Etwas underdressed erscheinen alle Besucher zum Meeting am Boulders Beach, dem Südstrand von Simon‘s Town. Denn die Gastgeber tragen Frack, sind nur 60 Zentimeter groß, watscheln tollpatschig auf weißen Felsen umher und tröten dabei wie zerbeulte Hupen: afrikanische Brillenpinguine, vom Aussterben bedroht und deshalb auch hier auf Abstand von ihren menschlichen Fans gehalten – sie dürfen die Tiere nur von etwa 100 Meter entfernt gelegenen Holzstegen beobachten. Aber mit Glück kommt ein besonders neugieriger Pinguin rüber und tapst zwischen den Menschen herum.