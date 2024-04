Kuba Zeitreise ins vergangene Jahrhundert

Eine Reise wert ist Kuba vor allem wegen seiner herzlichen Menschen. Kubaner sind offen und freundlich – und musikalisch. An jeder Straßenecke, in jeder Bar sorgen lateinamerikanische Klänge für gute Laune. Die hilft den etwa elf Millionen Kubanern auch, sich mit dem karibischen Sozialismus und der Mangelwirtschaft zu arrangiert, die nicht zuletzt das Ergebnis des mittlerweile 62 Jahre anhaltenden Embargos durch die USA ist. Es fehlt derzeit an allem auf der Insel, an schwarzen Bohnen, an Benzin, an Milchpulver. Ende Februar musste die Inselregierung erstmals das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen um Unterstützung bitten. Und es wird überall improvisiert, abgefallene Scheibenwischer mit einem Gummiband am Auto befestigt, ein ausgedienter Fernseher als Käfig für gefangene Fische genutzt. Not macht erfinderisch und genügsam. Rivaldo Gomez: „Obwohl es keine Ersatzteile gibt, liebe ich meinen Zug. Und alles, was man mit Liebe macht, gelingt.“