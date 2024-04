USA Meilenweite Höhenflüge in Denver

Denver ist eine Stadt, in der sich der konservativ-staubige Wildwest-Charme und liberal-urbane Hipness unbeschwert die Hände reichen. Das wenig anheimelnde Zentrum mit seinen Hochhäusern aus dem Ölboom der 1980er- und 90er-Jahre und der zur Neugestaltung aufgerissenen Fußgängerzone in der 16th Street erweckt einen falschen Eindruck von Beliebigkeit. Im traditionsreichen Brown Palace Hotel werden zur jährlichen National Western Stock Show noch heute die Kühe ins prächtige Foyer getrieben, während ansonsten Touristen mittags zum High Tea kommen. Eine Institution in der Stadt bleibt Rockmount Ranchwear in der Wazee Street. Der Laden wurde 1946 vom deutschstämmigen Jack Weil gegründet. Papa Jack, wie ihn alle nannten, machte Westernmode weltweit populär und produzierte als erster das Westernhemd mit 17 Druckknöpfen. Bob Dylan, Robert Redford oder David Bowie bestellten bei Papa Jack. So blieb der am Ball, bis er mit 107 Jahren schließlich doch noch das Zeitliche segnete.