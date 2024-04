Montenegro Juwel am Mittelmeer

Zwei Dutzend Haarnadelkurven am Steilhang des Lovcen Gebirges und eine schmale Straße, die sie zusammenfügt, so stellte sich der kroatische Architekt Josip Slade im 19. Jahrhundert die Verbindung vom reichen Kotor zur damaligen Hauptstadt Cetinje vor – eine spektakuläre Straße, die in sechsjähriger Bauzeit in den Stein geschlagen wurde. Inzwischen ist sie eine beliebte Touristenstrecke direkt hinter der Hafenstadt mit atemberaubenden Aussichtspunkten auf den südlichsten Fjord Europas. Vier einzelne Buchten, die schönsten davon die von Herceg Novi und die von Kotor, und scheinbar endlose Berge machen die Region zu einem montenegrinischen Highlight. An deren Ufer reihen sich zahlreiche Ortschaften mit romanischen und byzantinischen Bauten wie die Perlen einer Kette aneinander, manche einsam und verloren, andere ineinander verschachtelt. Alle aber durch die einzige, schlangenlinienförmige Uferstraße miteinander verbunden. Überall Palmen, Oleander und Pinien – die Bucht von Kotor ist ein Traum für Reisende am Mittelmeer. Auch an der Adriatischen Küste zeigt sich Montenegro von seiner schönen Seite. Fast 300 Kilometer erstreckt sich die Küste mit hübschen Sand- und Steinstränden, schroffen Felsen und Urlaubsorten wie Petrovac. „Hier kann man sich am Muschelstrand sonnen und sich gleichzeitig vorstellen, wie es gewesen sein muss, als die Petrovici herrschten“, sagt Dra­gana. Die 40-jährige Montenegrinerin lebt in der heutigen Hauptstadt Podgorica und verbringt jedes Jahr ihre Ferien in Petrovac. Tatsächlich führte die Dynastie Petrovic-Njegos das Land mit seinen Bischöfen über 155 Jahre lang als Fürstentum und Königreich. Bischof Petar II. Petrovic Njegos lockt noch heute zahlreiche Einheimische und Touristen an seine Begräbnisstätte. Am ursprünglichsten allerdings zeigt sich Montenegro im Norden. Gewaltige Schluchten, reißende Flüsse und der größte Natursee Südeuropas, den sich Montenegro und Albanien teilen, lassen dort das Herz naturverbundener Urlauber höherschlagen.