Antigua Segelabenteuer in der Karibik

Es fällt schwer, dem Lockruf der Karibik zu widerstehen, wenn sich in Europa die Sonne weigert, ihre wärmenden Strahlen über die Landschaft auszubreiten. Von einem Piratenfilm angeregt, reift eine Idee: Wie wäre es, den fiktiven Fluch der Karibik in ein echtes Urlaubsabenteuer inklusive Segeltörn zu verwandeln? Die Anreise mit British Airways über London ist zwar etwas umständlich, aber in Antigua angekommen macht der warme Passatwind schnell den Kopf frei für das bevorstehende einwöchige Segelabenteuer auf türkisfarbener See. Nach dem Einkauf von Proviant im Supermarkt geht es zur Anlegestelle des Yachtanbieters „Sunsail and The Moorings“ in English Harbour im Süden der Insel.