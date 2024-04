Tierschutz in Guadeloupe Im Dienste des Ozeans

Nach einer Stunde hat das Warten und Zickzackfahren endlich ein Ende, die ersten Schlankdelfine tauchen neben dem Boot auf. Nach und nach werden es immer mehr. „Sie lieben es, in den Bugwellen von Booten zu schwimmen und werden uns sicher eine Zeit lang begleiten“, beruhigt Caroline ihre Gäste, die an der Reling des schaukelnden Bootes aufgeregt ein Foto nach dem anderen schießen. Gleichzeitig macht sie sich selbst Notizen für ihre Studien. „Das hier ist Sam, er ist an der markanten Kerbe in seiner Finne zu erkennen“, präzisiert die Meeresexpertin. Ein weiteres Erkennungszeichen sei die Farbe und Pigmentierung der Haut – sie sei so einzigartig wie der menschliche Fingerabdruck.