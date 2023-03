Kanarische Inseln Fahrt auf den Vulkan

An der nordwestlichen Spitze Teneriffas befindet sich der Buenavista Golf Club. Hier ist das Meer rauer, sind die Winde herausfordernder und die Wellen manchmal so hoch, dass sie bis auf die Grüns am Meeresrand schwappen. Der 2001 verstorbene spanische Top-Spieler Severiano Ballesteros hat den Platz herausfordernd designt und sich selbst ein Denkmal gesetzt. Direkt am Wasser verläuft ein Wanderweg, von dem aus sich der Kampf der Golfspieler gegen Wind und andere Widrigkeiten so nah wie selten beobachten lässt. Doch nicht alle Bälle landen da, wo sie hin sollen. Wer das Schauspiel unbeschadet übersteht, kann sich zum Beispiel auf eine Stärkung nebenan im Restaurante El Burgado (keine Website) ebenfalls direkt am Wasser freuen. Und ganz in der Nähe, entlang der Küstenstraße lohnen idyllische Städtchen ohne Massentourismus wie Los Silos oder Garachico mit ihren stimmungsvollen Plazas und urigen Kirchen einen Abstecher.