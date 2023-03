Agia Napa Mehr als ein Party-Ort

Die Region durchlebte in den vergangenen Jahrzehnten schwere Zeiten. Varosha, das ehemals mondäne Touristenviertel von Famagusta, in dessen Nobelhotels Filmstars wie Elizabeth Taylor, Richard Burton und Brigitte Bardot abstiegen, wurde nach der türkischen Invasion zur militärischen Sperrzone. Erst seit November 2018 ist der Grenz­übertritt über den Checkpoint in der Grenzstadt Deryneia wieder möglich.