Österreich Von der Loipe in die Haubenküche

Die Urlaubsregion Saalfelden Leogoang liegt rund 70 Kilometer südwestlich von Salzburg und ist über die Asitz- und die Steinbergbahn mit dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn verbunden. Das Skigebiet verfügt über 270 Pistenkilometer aller Schwierigkeitsgrade, 70 Lifte und 60 Skihütten und bietet Zeitmessstrecken, Snow- und Freeride-Parks. „Die meisten Gäste wünschen sich einen abwechslungsreichen Winterurlaub und möchten möglichst viel erleben“, weiß Andrea Herbst, die mit ihrem Mann und Haubenkoch Andreas das Hotel Riederalm betreibt. So hat sich in den vergangenen Jahren das Tourenskigehen zum Trend entwickelt, auch Andrea Herbst erklimmt regelmäßig die umliegenden Gipfel. Ihre Lieblingsstrecke führt direkt vom Hotel auf den Asitzgipfel hi­nauf, bei guter Schneelage gibt es auch auf der anderen Talseite in den ruhigen Steinbergen schöne Strecken für Tourenskigeher. Familien begeben sich auf eine Schlittenpartie am Asitz oder sausen die sechs Kilometer lange Naturrodelbahn am Biberg in Saalfelden hinab, Ruhesuchende unternehmen eine Schneeschuhwanderung.