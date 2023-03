Zwischensaison auf Amrum Insel aus Sand und Ruhe

Ein plötzlicher Nordwestwind fegt über die Insel. Die Mütze tiefer im Gesicht geht es von der Brandungsseite weiter auf Bohlenwegen durch das sensible Ökosystem. Bis zu 30 Meter hohe Sandberge flankieren den Weg an die Ostküste. In dem geschützten Hinterland liegt Amrums schönstes Dörfchen Nebel. Das jüngste Inseldorf mit reetgedeckten ehemaligen Kapitäns- und Walfängerhäuschen ist das Schmuckkästchen auf Amrum. Noch liegt Nebel wie ausgestorben. Eine heimelige Teestube oder ein Restaurant sind aber bestimmt geöffnet. Ob es zu dieser Jahreszeit hier etwas zu sehen gibt? „Ja, watt meents du denn…?“, antwortet die Wirtin fast ein wenig beleidigt. „Zum Beispiel die erzählenden Grabsteine bi de Kaak“, zeigt sie hinüber zur Kirche St. Clemens. Nirgendwo in Deutschland gebe es so viele „aussagekräftige“ Grabplatten wie auf dem Vorhof dieser Kirche, weiß Lars Rickerts von der Amrum Touristik. Von Wohlstand, Ehre und Abenteuern, versunkenen Schiffen und dramatischen Lebensläufen berichten die mit barocken Schnörkeln und Allegorien gemeißelten Geschichtsbücher aus Stein. „Der Gedenkstein hier ist für Hark Olufs und spinnt kein Seemannsgarn“, versichert Rickerts: Als Schiffsjunge wurde Hark 1724 von algerischen Piraten gefangen und als Sklave verkauft. Der Nordfriese konvertierte zum Islam, stieg zum Schatzmeister und Heereskommandeur seines Herrschers auf und kehrte 1736 als wohlhabender Mann nach Amrum zurück. Zur See fuhr er nie wieder. Abseits der Kirche auf dem Friedhof der Namenlosen liegen die Armen. Verlorene von der Brandung verschluckte unbekannte Seelen, die das Meer in stürmischen Nächten an Land warf.