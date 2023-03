Radreise Alles im Fluss

Nach dem Queren der Argentinienbrücke schlägt die abschüssige Klütjenfelder Straße die Brücke von Steinwerder nach Wilhelmsburg, Hamburgs größtem Stadtteil. So nah an der ruppigen Hafenindustrie, säumen hier wiederum charmante Jugendstilhäuser die Straßenzüge eines Wohnquartiers. Das lebendige, multikulturell geprägte Reiherstiegviertel zog seit jeher Einwanderer an. Der wachsende Hafen versprach Arbeit. Und die 1889 gegründete Wollkämmerei – heute erinnert nur noch ein Straßenname an sie – läutete die Industrialisierung Wilhelmsburgs ein. Zuwanderer aus den ehemaligen deutschen Ostprovinzen Posen und Schlesien wurden angeworben. In harter Arbeit sortierten, wuschen und kämmten sie Schafswolle aus Übersee – und fanden hier ein neues Zuhause. Eine weitere Einwanderungswelle insbesondere südeuropäischer Gastarbeiter schwappte nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Elbinsel. Bis heute sind hier weit über 30 Nationen zu Hause.