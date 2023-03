Wildromantisch Wo Deutschlands schönste Wasserfälle rauschen

Wasserfälle locken Menschenmassen an. Spektakulär, wenn die Gischt einem ins Gesicht spritzt und das eigene Wort nicht mehr verstanden wir vor lauter Tosen. Doch auch die kleineren Wasserfälle zeugen von der Wildheit des Wassers und seiner Kraft. Dann wird es wildromantisch. Der Frühromantiker Caspar-David Friedrich malte nicht nur die Kreidefelsen auf Rügen und Sonnenuntergänge an der Küste, sondern entdeckte die besondere Romantik eines Tannenwaldes mit Wasserfall und verewigte das in einem Gemälde im Jahr 1828. In der aufkommenden Alpenromantik des 19. Jahrhunderts waren Wasserfälle ein beliebtes Reiseziel und Motiv für Künstler. In dieser Zeit entstand auch so manch ein künstlicher Wasserfall.