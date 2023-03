Singapur Farbenrausch am Äquator

Kein anderer Kiez im Stadtstaat Singapur ist so farbenprächtig, so überraschend wie das Gassengewirr östlich der beiden Metro-Stationen ­Little India und Farrer Park. Vorhin, im berühmt-berüchtigten Tekka-Markt, habe ich Danny Lorenzo getroffen, einen Singaporian, wie er typischer nicht sein kann: indische und portugiesische Vorfahren in Goa, ein bisschen Malaysia im Blut, vielleicht auch China, so genau wollte es Danny, der seit Jahren deutschen Touristen sein Singapur zeigt, nie wissen. Im Tekka-Markt lebt noch der alte Orient in der Stadt, die doch sonst so sehr für Hi-Tech und Hygiene steht. Wer aber abgetrennten Schafsköpfen nicht in die Augen schauen mag, wer in der Nase beißende Gerüche nicht haben muss, wird rasch ein paar Schritte weiter gehen wollen, etwa ins Einkaufszentrum Little India Arcades.